Indústria da moda pode perder 300 mil milhões de euros

Quase menos 300 mil milhões de euros de receitas em 2020 devido ao coronavírus – é esta a previsão da consultora GlobalData para o mercado global da moda, o que representa uma queda de 15,2% em relação a 2019. Os dez mercados mais afetados responderão por 85% das perdas totais de receita.

Os Estados Unidos, o maior mercado de moda, registarão uma queda de 25,7% , equivalente a mais de 100 mil milhões de euros, enquanto o segundo país mais afetado será a Itália (com queda de 30,5%), seguido pelo Reino Unido (28,8%), Alemanha (23%) e Japão (13%, ou 11 mil milhões de euros). França, China, Espanha, Rússia, Canadá e Espanha (menos 27,9%, equivalente quase oito mil milhões), completam a tabela.

As medidas de contenção impostas pelos governos de todo o planeta para retardar a disseminação do coronavírus mantiveram a maioria das lojas fechadas quase dois meses. Na China, o primeiro país a fechar, o comércio começou a reabrir quando a pandemia atingiu os Estados Unidos e a Europa, mas a recuperação do consumo ainda é lenta.