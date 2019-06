Indústria automóvel cria 70 postos de trabalho em Viana do Castelo

A empresa de componentes automóveis Aludec Coatings vai investir 15 milhões de euros numa unidade fabril no Parque Empresarial de Lanheses, em Viana do Castelo, e criar 70 postos de trabalho, anunciou o município.

Em comunicado, o município refere que o presidente da Câmara, José Maria Costa, assinou o contrato de investimento com a Aludec Coatings, no âmbito do Regime de Incentivos.

Segundo o município, a Aludec Coating irá desenvolver a atividade industrial na referida unidade fabril por si ou através da sua subsidiária Serilusa – Decorações Plásticas, a quem pretende concessionar as referidas instalações.

No âmbito deste contrato de investimento, a Câmara isenta a empresa do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e concede-lhe a isenção total do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento da nova unidade industrial e pela junção de dois lotes.

O município de Viana do Castelo decidiu, desde o início do Regime de Incentivos, criado em 2012, mais 35 propostas de isenção de IMT.

“Os investimentos previam a criação de 3.557 postos de trabalho, mas, efetivamente, foram concretizados até ao momento 4.857 postos de trabalho, garantindo mais 1.300 empregos do que o estimado inicialmente”, sublinha o comunicado.

Acrescenta que o Regime de Incentivos para 2019 prevê reduções e isenções de taxas para investidores de empreendimentos turísticos e acolhimento empresarial, atividades económicas relacionadas com as fileiras da agricultura e floresta de base regional e do mar e regeneração urbana, com especial enfoque no Setor Tecnológico, Serviços Partilhados e Indústrias/Atividades Criativas.