Indústria aeroespacial portuguesa promove-se no Canadá

Uma missão empresarial portuguesa do setor aeroespacial está no Canadá a participar na maior convenção empresarial global desta indústria com o objetivo de “consolidar as relações entre empresas”, anunciou a organização em comunicado.

O Cluster Português para as Indústrias da Aeronáutica do Espaço e da Defesa (AEDCP) e o Conselho Empresarial do Centro (CEC)- Câmara de Comercia e Indústria do Centro participam na Aeromart Montreal 2019.

“A presença do AEDCP em Montreal passa por consolidar relações entre empresas dos sistemas científicos nacionais e canadianos dos setores aeroespacial e defesa, para fortalecer o reconhecimento da indústria portuguesa no panorama internacional”, afirma o diretor-geral da AEDCP, Rui Santos, citado numa nota enviada à Lusa.

O responsável sublinha ainda a importância da participação no certame pela “transferência de conhecimento”, apresentando uma das iniciativas “mais importantes para os setores da aeronáutica e aeroespacial portuguesa”, o projeto KN4Aerospace, destinado a promover a internacionalização de empresas portuguesas.

“O nosso propósito é claro: marcar presença e os esforços que têm sido feitos pelos nossos recursos humanos altamente qualificados, para aumentar a competitividade, a responsabilidade e visibilidade do setor aeroespacial português”, acrescenta.

Além do Cluster Português para as Indústrias da Aeronáutica do Espaço e da Defesa e do Conselho Empresarial do Centro, integram a comitiva portuguesa elementos da embaixada do Canadá em Portugal, da Câmara Municipal de Ponte de Sor, da Almadesign e do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, que estão em Montreal até ao dia 18 de abril, na sequência do projeto KnowHow5Aerospace.

A comitiva portuguesa vai também visitar em Montreal centros de investigação, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, bem como empresas locais.

A AEDCP pretende desta forma “cimentar a relação que Portugal e o Canadá têm no setor aeroespacial”.

A AEDCP é o único cluster que possui protocolos de colaboração com dois dos maiores clusters canadianos no Ontário e em Montreal, com as agências nacionais de inovação, desenvolvimento e investigação do setor (CARIC/CRIAQ/GARDN) e com a entidade governamental para a investigação e inovação tecnológica do setor (NRC).

Fundado em 2016, a AED Cluster Portugal é uma associação sem fins lucrativos com mais de 60 associados, representando 18.000 empregos altamente qualificados, um volume de faturação de 1.700 milhões de euros e uma capacidade de exportação de 86%.