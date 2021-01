Dá-me uma ligeira sensação que a maioria das pessoas que se indignaram com a exepcção fornecida pelo Governo para se desconfinar no dia das eleições presidenciais, são as mesmas que não votam, não têm qualquer sentido cívico, não declaram rendimentos, e a sua integridade na sociedade, pouco mais se resume a protestar contra todas as medidas que sejam tomadas, independentemente de que Governo for.