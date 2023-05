Indiana Jones aplaudido de pé. Harrison Ford recebe Palma de Ouro

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” teve a sua primeira exibição no festival de Cannes e foi ovacionado pelo público. Harrison Ford emocionou-se ao receber uma Palma de Ouro honorária.

Harrison Ford voltou ao papel principal de Indiana Jones, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) faz de Helena, afilhada de Indy. O vilão é interpretado por Mads Mikkelsen, interpretando um ex-cientista nazi que após a guerra foi levado para os EUA e trabalha para a NASA.

Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson completam o elenco do quinto Indiana Jones. O lendário John Williams, que compôs o tema clássico de Indy, voltou a assinar a banda sonora.