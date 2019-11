Índia: festival de literatura infantil recebe autores portugueses

Inês Pupo e Gonçalo Pratas são os autores portugueses convidados para participar na edição deste ano do Bookaroo, o maior festival de literatura para a infância da Índia, que se realiza entre novembro e dezembro, anunciou a produtora Constroisons.

Inês Pupo, psicóloga, psicoterapeuta e escritora, e Gonçalo Pratas, músico, compositor e produtor, com vários trabalhos publicados na área da música e da literatura para a infância, vão apresentar os seus livros de poesia e música em formato de concerto acústico nos dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro em Nova Deli, e 06, 07 e 08 de dezembro em Bhopal.

Os escritores vão ainda realizar uma oficina na Galeria Nacional de Arte Moderna, em Nova Deli, no dia 10 de dezembro.

A participação de Inês Pupo e Gonçalo Pratas neste festival acontece no mesmo ano em que o projeto “Galo Gordo”, o mais conhecido dos autores, celebra 10 anos.

Os dois artistas foram distinguidos com o prémio de Melhor Livro Infanto-Juvenil em 2012, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores e pela RTP, e os seus livros são referenciados pelo Plano Nacional de Leitura do Ministério da Educação e pela Casa da Leitura da Fundação Calouste Gulbenkian.

Os dois autores colaboraram também com o departamento infanto-juvenil da RTP e têm os seus trabalhos publicados em várias editoras, como a Caminho, a Dom Quixote, a Porto Editora e a editora discográfica americana Putumayo Kids.

Atualmente, Inês Pupo e Gonçalo Pratas estão a trabalhar num novo livro-CD a lançar no início do próximo ano com a Livros Horizonte.

A participação dos autores no festival de literatura para a infância da Índia tem o patrocínio do Estado português através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Instituto Camões – Centro Cultural Português em Nova Deli e da Embaixada de Portugal na Índia.

O Bookaroo realiza-se desde 2008 em várias cidades da Índia.

