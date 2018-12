Indefectível firmamento

sublime orvalho como ouro

pairando sobre uma lagoa de azul.

Mas é o vento que se abalroa ao meu ânimo

pétala lançada na calçada de pedra

como se as flores pudessem brotar violentas

e a fé num novo amor.

Peito de ébano que arfa ardente

sob um sorriso manso e calmo

numa efusão contida

encanto alegre e breve

da tua mão na minha

numa tarde à beira-rio

alma encontrada

na terra de ninguém

canto de sereia

mesmo lá do fundo do mar

remota enseada sem búzios

ribeiro da terra do meio

como utopia em que quero acreditar.

Mas tudo é apenas puro e ledo engano

e o mais comovente

é que continuarei

indefectível e fiel ao meu firmamento.

JLC2003