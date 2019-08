Incêndio em hotel ucraniano mata nove pessoas

Um incêndio num hotel na cidade ucraniana de Odessa fez pelo menos nove mortos e pelo menos uma dezena de feridos.

As chamas deflagraram de madrugada, perto da uma e meia da manhã de sábado, no hotel Tokyo Star. 150 pessoas foram retiradas do local pelas autoridades.

Desconhece-se a origem do incêndio que se propagou por uma área de mil metros quadrados e demorou 3 horas a controlar.

Odessa é uma das mais importantes estâncias balneares do Mar Negro e a quarta maior cidade da Ucrânia.