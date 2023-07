Inaugurada exposição do Centenário das Relações Diplomáticas Portugal-Polónia

No passado dia 12 de julho teve lugar, no Senado da República da Polónia, a inauguração de uma exposição sobre o centenário das relações diplomáticas entre Portugal e a Polónia.

A inauguração contou com as intervenções do marechal do Senado polaco, Tomasz Grodzki, do embaixador de Portugal, Luís Cabaço, e do professor Jan Stanislaw Ciechanowski, curador da exposição.

As relações entre Polónia e Portugal estreitaram-se a 13 de maio de 1922, dia em que o legado polaco Ksawery Orłowski entregou as cartas credenciais ao Presidente de Portugal António José de Almeida, tornando-se o primeiro representante oficial nas terras portuguesas do Estado Polaco renascido. Considera-se essa data o dia do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Polónia e Portugal.