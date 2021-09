Inácio é a nova dor de cabeça de Amorim

O defesa Gonçalo Inácio tem uma entorse no pé direito e falhou esta quinta-feira o treino do Sporting, que começou a preparar o duelo de domingo no terreno do Estoril Praia, da sexta jornada da I Liga de futebol.

De acordo com uma nota publicada no site oficial dos ‘leões’, Inácio “está a contas com uma entorse traumática na tibiotársica direita”, lesão que levou o jogador de 20 anos a ser substituído ainda durante a primeira parte do encontro de quarta-feira com o Ajax (1-5), da Liga dos Campeões.

Horas depois do jogo com os campeões dos Países Baixos, os titulares dessa partida realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes trabalharam no relvado da Academia de Alcochete.

Ausente continua Pedro Gonçalves, o melhor marcador da equipa, devido a problemas físicos. O médio voltou apenas a realizar tratamento.