Imprensa portuguesa “descobre” Hana Sofia Lopes

Hana Sofia Lopes merece destaque no site NiT por fazer parte do elenco da série da Netflix, “Capitani”, recordando que a série estreou dia 8 de julho na plataforma de streaming, tratando-se de uma produção luxemburguesa.

Hana Sofia Lopes, de 31 anos, nasceu e cresceu no Luxemburgo, conta a publicação, tendo entrevistado a atriz sobre a sua juventude.

Segundo a NiT, nas férias de verão, Hana Sofia passava semanas inteiras em Chaves, a terra dos pais. Aos 19 anos, decidiu mudar-se para a capital portuguesa para estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora. Entre 2015 e 2016, fez duas novelas na SIC, “Mar Salgado” e “Coração D’Ouro”. Depois regressou ao Luxemburgo e iniciou uma verdadeira carreira internacional.

“Capitani” é só o mais recente exemplo. Trata-se de uma série policial que acompanha o inspetor homónimo. Na primeira temporada, desvendava o homicídio de uma jovem de 15 anos numa vila fictícia no norte do Luxemburgo. Desta vez, a ação desenrola-se no mundo da noite da cidade do Luxemburgo — “as drogas, os cabarés, esse universo da noite”, explicou Hana Sofia Lopes à NiT.

Leia a entrevista completa aqui.