Imprensa Nacional já tem uma coleção dedicada às comunidades

A Biblioteca da Imprensa Nacional, em Lisboa, acolheu na quinta-feira a sessão de apresentação da coleção “Comunidades Portuguesas”, da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), e cerimónia de entrega do Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro 2020.

Neste certame, tomaram a palavra o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

A coleção “Comunidades Portuguesas” resulta da colaboração entre o MNE e a INCM, numa iniciativa para dar maior visibilidade e voz às comunidades residentes cá fora. A coleção “Comunidades Portuguesas” foi apresentada pelo Embaixador Luís Filipe Castro Mendes, presidente do conselho editorial.

O Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro 2020 foi entregue a Mónica Vieira-Auer, distinguindo a obra de poesia “A Parte pelo Todo”. A vencedora da 2.ª edição do Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro já tinha sido anunciada em outubro de 2020, tendo a cerimónia de entrega do prémio sido adiada no contexto da pandemia.

O Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro é dirigido a portugueses residentes no estrangeiro e a lusodescendentes, e visa reforçar os vínculos de pertença à língua e cultura portuguesas. Tem um valor pecuniário de cinco mil euros e contempla a publicação, pela INCM, do trabalho distinguido.

Veja, em baixo, a transmissão do evento que teve lugar na Biblioteca da Imprensa Nacional, em Lisboa.