Há dias que não escrevo.

E surgiu um texto num passado recente mas nunca o escrevi…

Perdi o título e parte desse conteúdo…

Erro meu, pois nessa noite deveria ter saltado da cama e pegado na caneta!

Mas o cansaço mental foi mais forte.

É mesmo assim, sou imperfeita.

Imperfeita e cruel comigo mesma, é, por vezes sou assim.

Mas que fazer?

Como reagir neste filme de ficção científica chamado “ANO 2020”?

Em Março recebi o convite inesperado de tornar-me atriz.

Muito surpreendida, aceitei o convite sem hesitar (é a minha parte aventureira de menina de 16 anos, inconsciente e alegre).

Os dias passaram e meses depois eu continuava a representar aquela mulher de 45 anos mas sem nenhuma instrução do realizador nem guião.

Fiquei doente e voltei à meditação, reencontrei o meu mundo espiritual onde aprendo tudo e onde sinto a vida com uma tal intensidade que não existem palavras para descrever esse tudo.

Esperei o guião chegar.

Deixei de dormir, deixei de me alimentar corretamente (segundo a minha higiene de vida), não conseguia entender todas aquelas contradições criadas pelo cineasta Covidor.

Fechava-nos em casa.

As crianças deixaram a escola.

Os jantares no restaurante eram inexistentes.

O trabalho era em casa e até as compras vinham até casa.

Ninguém visitava ninguém.

Ouvia-se música das janelas abertas no Verão sem praia.

A minha aventura como atriz tinha afinal um preço muito elevado.

Ser a sobreviver.

Que sentido queria o Covidor dar à palavra vida no meio de tanta dor, incompreensão e crueldade?

E um dia atingi um nível de vida paralela extrema que considero de loucura, entrei na plateia e gritei “Eu amo a vida e nada nem ninguém me fará mudar isso! Ouviste, Covidor?”

E a 2m de mim, o Covidor sorriu e respondeu:

“Obrigada, representaste na perfeição o teu papel, e encontraste tudo o que eu precisava transmitir!”

E assim terminou o filme com a minha réplica.

É, sou imperfeita e é assim dessa maneira que vou continuar a viver.

BV091220