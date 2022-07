Impedir transações de ouro com a Rússia é próximo passo da UE

Para além de endurecer algumas das medidas anteriores, no novo pacote de sanções à Rússia está previsto banir o ouro russo na União Europeia.

A Comissão Europeia anunciou que seguirá para um sétimo pacote de sanções à Rússia. As importações russas de ouro deverão ser o alvo do novo pacote, como refere o Deutsche Welle.

Também um maior controlo nas fugas a outras sanções deve ser um assunto a ter em conta da Comissão Europeia. O ouro tem estado no centro das atenções das sanções por ser “uma mercadoria importante para as exportações da Rússia”, referiu Maroš Šefčovič, vice-presidente da Comissão. Isto depois de os membros do G7 terem proibido importar o metal precioso do país invasor.