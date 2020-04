Imigrantes no Reino Unido respondem a Boris Johnson

Darren James Smith escreveu um poema dedicados aos trabalhadores essenciais no país do Brexit, a maioria dos quais imigrantes. «You Clap for Me Now» («Agora bates-me palmas», em português): é este o título do tributo às minorias étnicas que já se tornou viral na rede social Twitter, depois de ser partilhado pelo comediante Tez Ilyas, que também surge no vídeo.

A directora criativa Sachini Imbuldeniya convidou imigrantes enfermeiros, médicos, proprietários de lojas de conveniência, dentistas, assistentes sociais, estafetas, jornalistas e professores, que já se sentiram discriminados no Reino Unido. «Não digam ‘vai para casa’, não digam ‘aqui não’, sabem o que se sente quando a nossa casa é uma prisão, sabem o que é viver com medo. Por isso batem-me palmas agora, trazem todo este amor. Mas não se esqueçam quando não estiver silêncio outra vez, não se esqueçam quando não voltarem a ouvir os pássaros a cantar», dizem.

Em declarações à BBC, Darren James Smith explicou que utilizou «linguagem odiosa» com que os imigrantes são confrontados. O artista considera que o Brexit veio criar um «ambiente hostil» e divisões na sociedade do Reino Unido. «O que eu gostaria que as pessoas tirassem do filme é que devemos continuar a ser abertos, inclusivos e tolerantes», sublinhou.

Recorde-se que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deixou um «agradecimento especial» a dois enfermeiros estrangeiros depois de sair do hospital de St. Thomas, onde esteve internado com Covid-19: Jenny, da Nova Zelândia, e Luís, um português.