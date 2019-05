Imagens chocantes não assustam fumadores

Há mais maços de cigarros disponíveis para venda hoje do que havia em maio de 2018. No acumulado do ano, o mercado apresenta uma ligeira quebra desde 2017, que tem vindo a esbater-se.

As imagens-choque dos maços de tabaco – que passaram a ser obrigatórias há três anos – não surtem efeito junto da maioria dos consumidores e a própria Direção-Geral de Saúde admite não ter estudos que confirmem o impacto desta medida. Há quem escolha os maços em função das fotografias menos chocantes, mas, apesar de ligeiras flutuações, as vendas não apontam para uma forte quebra.

