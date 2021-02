Imagem peregrina de Fátima visita o Cáucaso

Num momento em que a tensão herdada da presidência Trump teima em não permitir o aliviar de relações entre Washington e Teerão, China e Rússia preparam-se para se juntar ao Irão num exercício naval conjunto nas águas do Índico. O anúncio do embaixador russo na capital iraniana do calendário das manobras para finais deste mês de Fevereiro constitui um sinal para o Ocidente de que os iranianos não estão isolados neste momento de crise. Os três países já haviam realizado um exercício da mesma natureza no final de 2019, um ano marcado por incidentes com petroleiros britânicos no Estreito de Ormuz.