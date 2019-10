Ilídio Morgado: voto por correspondência correu mal

Ilídio Morgado, candidato do PS pelo círculo da Europa nas últimas legislativas, não ficou satisfeito com a forma como decorreu o processo de voto por correspondência. “Correu mal. Enquanto emigrante há 33 anos nunca pensei que em pleno século XXI Portugal não conseguiria garantir o exercício a todos os seus cidadãos, não existem razões que possam explicar cabalmente tanta falha.Reconhecer os erros é uma demonstração de humildade e de respeito, alguém deveria assumir esse pedido de desculpas”, lamentou o socialista em nota enviada às redações.

Não tendo sido eleito, o candidato que representou o PS na Suíça escreve um texto no qual faz um balanço das eleições e aponta o que é preciso melhorar no contexto das comunidades portuguesas no estrangeiro. Ilídio Morgado começa por saudar o trabalho e os resultados do PS nas comunidades, e parabenizar os restantes deputados eleitos pela emigração. Embora com as referidas críticas ao processo em si, o candidato socialista elogia o recenseamento automático por ter permitido aumentar o número de portugueses no estrangeiro a votar, lamentando, contudo, a elevada abstenção.

Ilídio Morgado não se coíbe de manifestar desconfiança perante a escolha da nova secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, declarando partilhar “da incredulidade de muitos compatriotas” pela opção por uma “desconhecida das comunidades”.

O português residente na Suíça elenca alguns tópicos que considera fundamentais para a política da diáspora na próxima legislatura. “O ensino da língua e cultura portuguesas (…)continua a padecer de insuficiências crónicas, começando na propina até ao funcionamento dos cursos” aponta, acrescentando que “a interação entre os cursos e as comunidades é escassa ou inexistente”.

No que refere aos serviços consulares Ilídio Morgado elogia o trabalho do último Governo, mas ressalva que “existem serviços sem a dignidade própria de representação de um país”.

O número de mandatos atribuídos aos círculos eleitorais de fora de Portugal é um tema sobre o qual o socialista se manifesta veementemente. “A representatividade na Assembleia da República é uma luta que devemos encetar o quanto antes. A nossa expressão parlamentar é ridiculamente inferior a todos os círculos eleitorais em Portugal. Defendo uma reforma institucional que promova a representação da diáspora a um patamar condigno com a sua importância” explicita, dando a receita para operar estas mudanças, “para podermos reivindicar estas e outras posições, é necessário que as comunidades se organizem e que aumentem a sua participação cívica.”

O comunicado termina numa toada otimista. “As comunidades portuguesas nunca viraram a cara à luta e estou certo que assim iremos continuar” garante Ilídio Morgado.