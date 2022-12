Ilha de Jersey: casal português morre em explosão de prédio

Dois portugueses estão entre as vítimas mortais da explosão e desabamento de um prédio residencial na ilha de Jersey, pertencente à coroa britânica, ocorrida no sábado, disse fonte do Governo português, que está a apoiar as famílias das vítimas.

“Na sequência da explosão em Jersey, confirma-se a morte de dois portugueses, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros lamenta profundamente”, indicou fonte do ministério liderado por João Gomes Cravinho.

As vítimas são um casal português, o homem com 67 anos e a mulher com 64.

Segundo a BBC, há pelo menos cinco mortos e vários desaparecidos.

Desconhece-se a origem da explosão, que levou ao desabamento completo do edifício, mas suspeita-se que tenha sido provocada por uma fuga de gás. Na sexta-feira, os bombeiros tinham efetuado uma intervenção no prédio de três andares na sequência de uma queixa relativa a cheiro a gás. Contudo, as autoridades locais, citadas pela BBC, não confirmam a suspeita.

O acompanhamento da situação e o apoio às famílias das vítimas está a ser assegurado através do Consulado-Geral de Portugal em Londres e do Consulado Honorário em Jersey, a maior das ilhas do Canal entre a Inglaterra e a França, uma dependência autónoma do Reino Unido.