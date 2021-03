Pretende alertar para a persistência de desigualdades e para a dificuldade das mulheres conciliarem o trabalho com a vida pessoal. Esta semana decorre sob o lema "Defender a Saúde- Dignificar o Trabalho-Avançar na Igualdade". Isabel Camarinha, Secretária-geral da CGTP, foi convidada do Bom Dia Portugal, e realçou que as desigualdades entre homens e mulheres agravaram-se com a pandemia.<br />