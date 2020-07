Igrejas europeias pedem mais justiça e igualdade à União Europeia

A Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece) e a Conferência das Igrejas Europeias (CEC) reuniram-se esta terça-feira com a presidência alemã do Conselho da União Europeia, apelando ao reforço do projeto comunitário. “O compromisso com o projeto europeu e os seus valores comuns deve ser fortalecido a fim de tornar a Europa mais justa, mais igualitária e mais sustentável”, assinalaram os responsáveis cristãos.

A Comece realça, em comunicado, que a delegação ecuménica se encontrou, em Bruxelas, com o representante permanente da Alemanha junto à União Europeia, Michael Clauss.

A reunião abordou as prioridades da presidência alemã e deixou recomendações políticas das Igrejas da União Europeia – no contexto da atual pandemia de Covid-19 – sobre o programa da presidência alemã, intitulado “Juntos para relançar a Europa”.

A Comece e a CEC sublinharam a necessidade de “a União Europeia e os seus Estados-membros, com as Igrejas e as comunidades religiosas, bem como os atores da sociedade civil, trabalharem juntos para tornar a Europa não apenas mais forte, mas também mais inovadora, igualitária e sustentável”.

“Como Igrejas, estamos empenhados em construir pontes de paz e hospitalidade e em promover uma visão global do bem comum, visando uma Europa humana, social e sustentável, em paz dentro das suas fronteiras e com os seus vizinhos, onde prevaleçam os direitos humanos e a solidariedade”, refere a declaração.