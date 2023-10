Igrejas da Madeira recebem melhores organistas do mundo

Oito igrejas da Madeira vão ser palco da 12.ª edição do Festival Internacional de Órgão, que decorre entre 13 e 22 de outubro, um evento que é um cartaz turístico internacional, disse o secretário do Turismo e Cultura.

“O Festival Internacional de Órgão da Madeira é um inegável cartaz turístico e cultural de referência nacional e internacional. Pelo exemplar envolvimento com a comunidade, pela qualidade distintiva da sua programação e pelo contexto proporcionado de conhecimento baseado na música e no património cultural”, afirmou Eduardo Jesus à agência Lusa.

O programa do festival, organizado pela secretaria regional do Turismo e Cultura da Madeira, é composto por 10 concertos que acontecem do Funchal e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja do Recolhimento do Bom Jesus, Igreja de Santa Luzia, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico)e Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe (Porto da Cruz).

Segundo o governante madeirense, esta décima segunda edição “vem atestar a vitalidade de um festival de música erudita com mérito próprio e consistência programática, testemunho da responsabilidade pública na promoção de projetos coerentes, com impacto positivo na conservação, valorização e divulgação de bens e equipamentos patrimoniais na Região Autónoma da Madeira, ao nível da sua organaria.”

Todos os concertos são uma oportunidade para explorar a diversidade do património instrumental da Madeira e assistir à atuação de artistas conceituados ao nível nacional e internacional, oriundos de Espanha, França, Itália, Brasil e Uruguai.

A Madeira dispõe de um importante património nesta área, nomeadamente os órgãos das várias igrejas, alguns de manufatura portuguesa setecentista, como o das Igreja Matriz de Machico, Igreja do Colégio e Conventos de Santa Clara e do Bom Jesus no Funchal.

Também existem outros órgãos importados de Inglaterra ao longo do século XIX (casos da Sé, Igrejas de Santa Luzia e de São Martinho no Funchal e Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe no Porto da Cruz) e ainda um órgão construído em 2008 para a Igreja do Colégio no Funchal.

O concerto de abertura acontece na Igreja do Colégio (Funchal), a 13 de outubro, protagonizado pelos portugueses Samuel Pinto e Gregório Gomes, membros fundadores da Associação de Música Sacra de Braga, para um concerto a quatro mãos e quatro pés.

João Vaz, Beatriz Resendes, Capella de São Vicente (sob direção de Pedro Rodrigues), Marco Brescia, Rosana Orsini Brescia (soprano), Loriane Llorca, Nikita Kuts e Pedro Silva, Manuel Tomadin, Cristina García Banegas, Tiago Simas Freire, José Gomes, Sérgio Silva e La Grande Chapelle (sob direção de Albert Recasens) são outros dos participantes neste festival.

Os concertos, todos de entrada gratuita, acontecem pelas 21:30 horas nos dias 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e às 18:00 a 15 e 22 de outubro.

“Double fantaisie – Órgão a quatro mãos e quatro pés”, “A tradição coral inglesa”, “Missa Dominical”, “Sacro belcanto”, “Órgão e surpresas”, “Rheinberger – Órgão e cordas”, “De Bach a Piazzola”, “Danceries – A dança na música europeia em torno de 1600”, “A tradição hispânica no Novo Mundo” e “Magnificat – O legado de Aguilera de Herédia” são os temas dos 10 concertos.

O secretário do Turismo madeirense também destacou a colaboração da Diocese do Funchal e “a total disponibilidade de todas as Igrejas envolvidas”.

Eduardo Jesus enalteceu ainda “a dedicação e competência” do diretor artístico, João Vaz, “que durante mais de uma década tem disponibilizado muito do seu tempo e conhecimentos, contribuindo para o lugar privilegiado que o Festival Internacional de Órgão da Madeira ocupa hoje no panorama musical nacional e europeu.”