Deus não me fadou com a capacidade de iniciativa ao ponto de criar uma seita que garanta que vivemos os últimos e prometemos a salvação eterna em troca de dinheiro e favores de várias ordens, ainda para mais, numa altura que é uma pena dar-nos o badagaio com tanta lampreia ainda por devorar.

Para fazer uma seita vou precisar de um entrevadinho, de um ceguinho, um profeta, uma cartomante, uma virgem e também da minha irmã, que de tanto tempo que passa a dormir, até parece milagre. Preciso também de um aldrabão que assegure que foi alvo de dúzia e meia de curas por mim administradas.

Parece-me ser um negócio de futuro e há que tratar do alvará, das esmolas, das estátuas das santinhas e mais meia dúzia de adereços.

Alguém mais alinha neste negócio?

Temos então que avançar com a nossa seita e temos que escolher o nome. Há muitas igrejas que anunciam desde há séculos que vivemos os últimos dias. Mas a nossa igreja terá que ser mesmos dos últimos dias e não se fala mais nisso.

A minha ideia seria um nome catita e esclarecedor tipo: Igreja dos Últimos Segundos e os outros Concorrentes são Aldrabões. Se tiverem ideias melhores, agradeço…

Temos portanto um Homem Virgem, o Rui Rodrigues, uma mulher Virgem que é a Carla Daniela, um Guarda Santos, um ceguinho, uma profeta, um aguadeiro, mas precisamos de mais elementos, especialmente de um tipo que possua uma garagem devoluta que possa servir de Templo.

Alem disso, não pretendo eu ser mais do que o Tesoureiro vitalício da seita, necessitamos de um guru, e estava assim num fulano parecido com o Roberto Leal que consiga falar com sotaque brasileiro e beirão ao mesmo tempo.

Mas fundamental é termos mártires, algumas pessoas que tenham sofrido bastante durante toda a sua vida, nem que seja de preguiça aguda e possam ser brevemente beatificados.

Pedro Guimarães