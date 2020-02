Igreja Católica pode vir a ter um “santo da informática”

O Papa Francisco aprovou na sexta-feira o milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis, abrindo assim caminho à sua beatificação, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Carlo Acutis nasceu em maio de 1991, em Londres onde os pais estavam a trabalhar, faleceu em setembro 2006, em Monza (Itália), com 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante, sendo apresentado desde logo como modelo de santidade e um “génio” da informática.

No livro ‘Não eu, mas Deus – Biografia espiritual de Carlo Acutis’, o padre Ricardo Figueiredo, do Patriarcado de Lisboa, apresenta a história de vida do jovem de Itália e diz que o descobriu quando foram aprovadas as suas virtudes heroicas, em julho de 2018.

Segundo o autor, Carlo Acutis cresce com um percurso “normal de vida”, é um “jovem normalíssimo na escola”, onde também “cuida da vida cristã” e em frente aos colegas “mostra o desejo de ter formação cristã”, e, por exemplo, num debate na sua turma, foi “o único contra o aborto”.

O padre Ricardo Figueiredo destaca que o jovem se revelou também “um grande informático”, “um gosto pessoal com alguma chave já profissional”; os amigos engenheiros informáticos dos pais diziam que era “um génio” e uma colega da escola conta que para ele deviam “saber programação” e não apenas conhecer a ótica do utilizador.

O autor do livro, publicado pela Paulus Editora, espera que Carlo Acutis venha a ser declarado como santo padroeiro dos informáticos, mostrando “como a informática é meio de santificação pessoal e também dos outros”.

O sacerdote recorda a “grande surpresa” que teve quando já tinha terminado a primeira redação do livro e ouviu o Papa Francisco propor Carlo Acutis como “modelo de vida”.

“Senti-me muito confirmado e a certeza que seria uma história que marcaria e ajudaria muitos dos nossos jovens católicos a serem santos”, explicou.

Na sua exortação apostólica pós-sinodal ‘Christus Vivit’ (Cristo Vive), o Papa refere aos jovens e a todo o povo de Deus que Carlos Acutis usou os meios digitais, “as novas técnicas de comunicação”, para “transmitir o Evangelho, para comunicar valores e beleza”.

“Não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na verdade acabam por ser iguais aos outros, correndo atrás do que os poderosos lhes impõem através dos mecanismos de consumo e aturdimento”, escreveu Francisco no documento que surgiu depois do Sínodo dos Bispos ‘Os jovens, a fé e o discernimento vocacional’, realizado em outubro de 2018.

No livro ‘Não eu, mas Deus – Biografia espiritual de Carlo Acutis’, publicado em Portugal em 2019, há também uma memória fotográfica onde se mostra a passagem do jovem por Portugal, nomeadamente Lisboa e Fátima.

Carlo Acutis foi declarado venerável pelo Papa Francisco em julho de 2018 e o milagre agora aprovado abre caminho à sua beatificação; a canonização, que permite o culto público universal e o declara modelo de santidade, acontece após o reconhecimento de outro milagre atribuído à sua intercessão.

Esta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos e aprovou a promulgação do decreto relativo a Carlo Acutis e a outros sete processos de canonização em curso.