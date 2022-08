Ígor Lopes explica tradições vianenses aos lusodescendentes

O jornalista e escritor Ígor Lopes, que é coordenador de redação do Gazeta Lusófona, lançou, no dia 5 de agosto, um livro inédito. “Festas D’Agonia – Viana do Castelo – Para brasileiros e lusodescendentes” foi apresentado pelo Secretário de Estado do Mar de Portugal, José Maria Costa, na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, na sala Couto Viana.

A cerimónia, liderada pelo presidente da Câmara Municipal de Viana de Castelo, Luís Nobre, autor do Prefácio, contou ainda com a participação de Alcides Martins, subprocurador-geral da República do Brasil, na mesa de honra. Na plateia, marcaram presença também vários nomes de autoridades e entidades ligadas às comunidades portuguesas, como Nathalie Oliveira, deputada portuguesa eleita pelo círculo europeu.

Numa cerimónia marcada pela participação de nomes que conectam e valorizam as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, fizeram-se presentes, por meio de vídeo, o Embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, o Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, o cônsul-adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, João de Deus, o presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins e o Embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva.

A obra, escrita no formato livro-reportagem e que foi apoiada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, conta com 260 páginas que procuram, segundo o autor, “abordar os bastidores desta que é considerada a Romaria das Romarias em Portugal para o público brasileiro e lusodescendente espalhado pelo mundo”.

“No seio da diáspora portuguesa, muito se fala nas Festas da Agonia, porém, poucos descendentes ou amantes de Portugal têm a oportunidade de conhecer de perto esta grandiosa festividade que movimenta a região do Alto Minho e o país. Mesmo quem conhece a festa não faz ideia do seu teor organizacional, da pluralidade da sua programação e da sua importância no sentido de promover a cultura portuguesa, especificamente do Alto Minho, e o esforço feito para internacionalizar as tradições, as potencialidades e a imagem de Viana do Castelo”, afirmou Ígor Lopes, que destacou ainda que este novo trabalho literário é fruto “de uma investigação aprofundada junto dos nomes e entidades que fazem a festa acontecer”.

O livro explica a simbologia e os objetivos de cada ponto da programação desta Festa, enaltece a vertente religiosa em torno de Nossa Senhora da Agonia e de animação dos dias de celebração e dá voz a quem está conectado aos bastidores desta iniciativa que conta com a presença de milhares de visitantes. São também mostrados o trabalho em prol da sustentabilidade e a visão dos seus gestores para o futuro, além de decifrar, um pouco mais, os principais cantos e recantos desta cidade tão “charmosa” dona de um centro histórico rico em detalhes e com uma grande proximidade emocional ao rio Lima.

No final da cerimónia, foi feita uma homenagem a Agostinho dos Santos, ex-presidente da Casa do Minho do Rio de Janeiro, falecido há alguns meses, um nome que defendia no Brasil a cultura do Alto Minho, mais concretamente a de Viana do Castelo.

Ígor Pereira Lopes é jornalista, escritor, social media e CEO da Agência Incomparáveis, além de atuar na imprensa lusófona. É doutorando em Ciências da Comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal; mestre em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Coimbra, Portugal.

É autor de “Maria Alcina, a força infinita do Fado”, com o apoio da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas (2016), lançado no Brasil e em Portugal; “Casa do Distrito de Viseu: cinquenta anos de dedicação à cultura portuguesa no Rio de Janeiro” (2016), lançado no Brasil e em Portugal; “Rancho Folclórico Maria da Fonte da Casa do Minho do Rio de Janeiro – o percurso do grupo português que valoriza a cultura minhota no Brasil desde 1954” (2019), lançado no Brasil, em Portugal e na Argentina; e “Açores em Cores – Belezas, Contornos e Potencialidades – Detalhes que brasileiros, lusodescendentes e açordescendentes devem conhecer sobre o arquipélago” (2020), com o apoio da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, lançado no Brasil, em Portugal continental e nos Açores.