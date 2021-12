Idoso detido no Aeroporto de Lisboa por tráfico de droga

Um cidadão estrangeiro, de 75 anos, ficou em prisão preventiva após ter sido detido pela Polícia Judiciária por tráfico de droga. Havia desembarcado no Aeroporto de Lisboa com duas malas, onde transportava 11,05 quilos de heroína. Uma das malas tinha ficado no aeroporto, o que levantou suspeitas às autoridades.

Segundo refere a PJ, a detenção ocorreu após os serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira no Aeroporto de Lisboa terem encontrado uma mala de viagem, onde se encontravam dissimulados cerca de 5,5 quilos de heroína, “mala essa que não foi recolhida aquando da chegada do voo [oriundo de um país africano] em que foi transportada, factos que foram prontamente transmitidos à Polícia Judiciária”.

