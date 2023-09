Ideias para quando estiver em Lisboa

Estava à espera de uma desculpa para ir jantar fora ou beber um copo com amigos? Chegou a oportunidade perfeita. As novas cartas do Akla Restaurant e do Uptown bar do Intercontinental Lisbon estão à espera de receber os amantes de boa gastronomia e cocktails de excelência que se combinam com os aromas da estação.

Almoço ou jantar, no Akla Restaurant pode iniciar a sua refeição com um Akla Signature Couvert Focaccia com Azeitonas Kalamata, pedir um ou vários dos deliciosos petiscos, como o Pica Pau de Camarão de Moçambique com Alho e Piri Piri. Os pratos principais são tão tentadores que apetece pedir um de cada. Desde Entrecôte Grelhado com Batata-doce e Chips de Alho, a Lombo de Garoupa Braseado com Gratin de Cabeça de Aipo e Molho Estragão passando pelo Risotto de Cogumelos Chantereles com Filamentos de Açafrão e Cebolinha Caramelizada poderá também optar pela frescura de uma das saladas presentes no menu.

Chá das cinco? O Cocktail “Teatime” é ideal para os amantes de infusões aromáticas. Esta carta do Uptown bar está recheada de novas mixologias que vai querer provar. O “Beirão Tonic” grita OUTONO com as suas tonalidades amadeiradas do licor beirão envolvido com sumo de laranja, menta e água tónica. Para quem não tem vontade de arriscar, os clássicos estão sempre presentes, mas, se por outro lado quiser dar um toque especial a um cocktail que já conhece, pode optar pelos Clássicos com um Twist.

Das 16h00 até à 00h30 o Uptown bar está aberto, todos os dias, à espera de receber todos os apreciadores de mixologias. Almoço do 12h00 às 15h00 e jantar das 19h00 às 22h30, é sempre a altura ideal para uma refeição no Akla Restaurant.