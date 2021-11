Ideias para o fim de ano no Centro de Portugal

O fim de 2021 traz de volta os melhores fins de ano da Região Centro de Portugal: o Réveillon 21/22, com os Montebelo Hotels & Resorts. São Programas de Passagem de Ano cuidadosamente elaborados e recheados de animação, boas estadias e refeições de eleição, para que aproveite o melhor do ano novo na melhor companhia.

Para quem prefere a Festa de Fim de Ano num hotel, as opções de programas com duas noites de estadia são várias: o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, localizado na albufeira da Barragem da Aguieira em Mortágua, integrado na natureza circundante; o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel, a cerca de 8 minutos da cidade de Aveiro e localizado no Lugar da Vista Alegre, espaço vivo de quase dois séculos de memórias da fábrica de porcelana fundada em 1824 e o Montebelo Viseu Congress Hotel, a escolha mais tradicional da cidade de Viseu, num hotel que conta já com 27 anos de história, mantendo a modernidade e a arte de bem-receber.

Os três programas incluem um Jantar de Réveillon, espetáculo de fogo-de-artifício e animação, brunch (no Montebelo Aguieira e Montebelo Viseu) ou almoço (no Montebelo Vista Alegre) no primeiro dia do ano, pequeno-almoço buffet, tratamento VIP à chegada ao quarto ou apartamento e acesso aos espaços Wellness do hotel, incluindo a piscina interior aquecida e ginásio, entre outras atividades propostas. Os programas incluem ainda late check-out, mediante disponibilidade.

Para quem preferir um Fim de Ano animado no Expocenter – Forno da Mimi, em Viseu, existem duas opções de programa com estadia: o Montebelo Príncipe Perfeito Viseu Garden Hotel, a 5 minutos do centro e com vista privilegiada sobre as paisagens naturais das serras do Caramulo e Estrela, e o Montebelo Palácio dos Melos Viseu Historic Hotel, no centro histórico da cidade.

O programa de duas noites de estadia inclui a Festa de Réveillon com Jantar de Ano Velho, Ceia de Ano Novo, Bar Aberto e Animação Musical, transfers de e para o hotel/Expocenter, brunch no dia 1 de janeiro, pequeno-almoço, tratamento VIP no quarto e late check-out mediante disponibilidade.

A estadia pode ainda incluir os diversos programas de atividades que as unidades Montebelo Hotels & Resorts disponibilizam.

Os programas estão disponíveis no website, em https://montebelohotels.com/pt/ofertas/programa-de-passagem-de-ano.