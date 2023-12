Ideias para lançar uma carreira de futebol em 2024

O mercado do futebol tem se tornado cada vez mais competitivo, o que pode tornar o trajeto até se tornar um jogador profissional de projeção ainda mais complexo, no entanto, existem algumas dicas que podem ajudar a facilitar esse processo.

Além das habilidades técnicas e emocionais é importante pensar em outras estratégias para se destacar como jogador, destaca o empresário do futebol e CEO da Strategic Sports, Emerson Zulu.

“Quando se fala em se destacar no futebol, uma das primeiras coisas que vêm à mente são as habilidades técnicas e emocionais em campo, mas apesar de importantes, elas são apenas a ponta do iceberg de uma boa estratégia para um atleta”, afirma o empresário.

Quatro ideias para se destacar como jogador de futebol em 2024

Condicionamento físico: “Não basta saber jogar bem e não ter o condicionamento físico para pôr isso em prática. Mantenha-se em excelente forma física, além dos treinos de futebol, inclua também exercícios de resistência, força e agilidade para suportar a intensidade do jogo e reduzir o risco de lesões”, destaca Emerson Zulu.

Estudo tático: “Entenda os diferentes aspectos táticos do jogo. Conheça as estratégias do time, aprenda a ler o jogo e a se posicionar de forma inteligente, tanto defensivamente quanto ofensivamente”.

Quem não é visto, não é lembrado: “Busque oportunidades para mostrar o seu talento, participe de jogos, campeonatos e eventos onde olheiros e treinadores possam observar suas habilidades. Além disso, mantenha uma boa rede de contatos no mundo do futebol para aumentar suas chances de ser notado e ter novas oportunidades, ninguém sobe sozinho, é preciso de uma rede de apoio”, reforça.

Treino personalizado: “Busque treinamentos específicos para aprimorar suas habilidades de forma mais assertiva. Esse é um ponto fundamental para se destacar em campo, por isso, na Strategic Sports temos uma equipe multidisciplinar que direciona os treinos de acordo com as necessidades de cada um, tornando tudo mais direcionado e personalizado”, explica Emerson Zulu.

Sobre Emerson Zulu

Emerson Zulu é um empresário do futebol, que atua há cerca de 10 anos na área. Após anos de empreendedorismo em grandes multinacionais, ingressou no futebol e a experiência de outros setores agregada à sua visão estratégica tem lhe proporcionado uma ascensão no futebol internacional. Ele é agente licenciado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como também tem licença como agente na Espanha e na Inglaterra. Entre os empresariados de Zulu está o jogador Emerson Royal, jogou em grandes clubes como o Barcelona, seleção brasileira, atualmente está no clube Tottenham. Além dele, são empresariados jogadores do Santos, Corinthians, Atlético Paranaense, São Paulo e Roma. Atualmente, Emerson também tem network e parceria com grandes nomes do futebol europeu.