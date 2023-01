Ideia para o Dia dos Namorados em Lisboa

Para os casais apaixonados e não só, que desejam fugir da rotina e procuram uma experiência única para comemorar esta data, o Lisbon Marriott Hotel, preparou um jantar exclusivo e um pacote romântico.

Considerado um dos hotéis mais emblemáticos de Portugal, o hotel lisboeta é o cenário ideal para o romance e momentos inesquecíveis.

A noite de 14 de fevereiro começa com um jantar romântico à luz de velas no Restaurante CITRUS, com receitas exclusivas e música ao vivo, a partir das 19h00 às 22h30.

O Chef Executico Dominic Smart, preparou um menú especial harmonizado de vinhos que vai surpreendê-lo e tornar aquele dia eternamente memorável.

Para iniciar o jantar, um saboroso aperitivo (salada de manga com camarão e especiarias tailandesas acompanhado por Kir Royal, um espumante com creme cassis). Em seguida, poderá escolher entre duas opções de entradas de pôr àgua na boca: salmão fumado com Tobiko Caviar e gengibre marinado ou carpaccio de tomate com vinagrete de framboesas marinadas, mozarella de búfala e folhas de espinafres bebé acompanhado por vinho branco da Quinta do Saguinhal, Charbonnay / Arinto, D.O.C de Óbidos (entrada). Para o prato principal, duas opções igualmente deliciosas: naco de vaca, fondant de batata puré de cebola caramelizada, cenouras coloridas e molho Béarnaise sauce ou Wellington de abóbora com frutos secos, puré de cebola caramelizada, cenouras coloridas e um aveludado azeite de tomate acompanhado por vinho tinto Papa Figos, Roriz/Barroca, Douro (pratos principais). Por fim, para adoçar ainda mais essa experiência não poderia faltar a irresistível sobremesa: Ganache de chocolate negro com framboesas , folhas de lúcia-lima e coulis de framboesa acompanhada por Moscatel de Setúbal .

O valor do menú é de 42€ por pessoa (pré-pagamento)

Para completar a noite, um pequeno concerto ao vivo “Mess Dueto” (voz e guitarra Soul R&B ) com um reportório de músicas internacionais (Let´s Stay Together – Al Green; Is this love – Bob Marley; Sunny – Bobby Hebb; Feel like making love – Roberta Flack; Love-Nat King Cole; Say a little Prayer – Aretha Franklin) que embala o jantar no restaurante CITRUS, das 20h00 às 21h45 .

Para os casais que desejarem prolongar a comemoração e procurem uma experiência romântica num dos aconchegantes quartos, o Lisbon Marriott Hotel lança dois pacotes de alojamento – O Amor está no Ar -que inclui quarto deluxe (313€/noite) ou Superior King (338€/noite) com varanda privativa e vista para o jardim tropical, jantar no Restaurante CITRUS para duas pessoas e outras surpresas. O hotel querendo proporcionar todo o tempo do mundo ainda oferece check-out tarde (15h00). Ofertas válidas de 12 a 16 de fevereiro.

Para repôr as energias e fechar a celebração com chave de ouro, o hotel oferece um delicioso pequeno-almoço buffet.

Quem puder se dar ao luxo de aproveitar o dia, o Tapas & Tiles-Cafe Terrace com bebidas especiais e petiscos faz a diversão do casal (valor não incluido no pacote).