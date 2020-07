Ideia para noites animadas no Algarve

O Mundo Lick é uma referência no verão português e está de regresso com a inauguração do restaurante Pecado Karnal, este sábado, dia 25 de Julho, com os algarvios Badoxa e o DJ André Salgueiro no warm up.

Os fãs do espaço mais concorrido da região algarvia, desde 2017, podem voltar a sentir as emoções que tanto esperavam enquanto desfrutam de um jantar onde têm à escolha 8 menus. O novo espaço abre às 20h e poderão entrar até às 23h para assim poder aproveitar a noite em pleno.

Este é um novo conceito de restaurante com show próprio e duas áreas distintas ao ar livre com sessões de DJs e música ao vivo.

A inauguração, neste sábado, será o ponto de partida para um Verão nunca antes visto e com a promessa de um cartaz inigualável, na linha do Mundo Lick, que já nos habituou a noites perfeitas ao luar com nomes bem conhecidos do panorama musical nacional e internacional mais abrangente.

Com uma lotação máxima de 500 pessoas o Pecado Karnal vai ser o spot de eleição para muitos e vai ficar na memória do verão 2020.