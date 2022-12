Ideia para jantar e almoço de Natal no Porto

Nesta época tão especial, o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas quer proporcionar os melhores momentos em família. A pensar nisso, o hotel preparou um programa digno da ocasião que convida a uma estadia inesquecível.

O plano perfeito inclui a ceia e a noite de Natal, com sabores tradicionais como o Bacalhau com Broa e o Cabrito Assado. E num jantar tão doce como este, não podiam faltar também as Rabanadas, o Bolo-rei e a Aletria para confortar o estômago. No seguimento de um momento tão mágico e de união, só o conforto do InterContinental Porto para recarregar energias, pois o dia 25 começa com brunch natalício de comer e chorar por mais. A estadia está disponível a partir de 335€, por noite, com pequeno-almoço incluído. A ceia e o brunch de Natal têm o valor de 150€ e 70€, por pessoa, respetivamente, com bebidas incluídas.

E para terminar o ano da melhor forma, a unidade hoteleira convida a um Réveillon repleto de glamour e elegância. O espetáculo inclui a estadia, o jantar com os mais distintos pratos e um brinde a 2023 com muita música e animação. E, como não podia deixar de ser, o primeiro dia do ano começa com um brunch diferenciado para celebrar os novos recomeços. A estadia está disponível a partir de 512€, com pequeno-almoço incluído, para as noites de 30 e 31 de dezembro. Já o jantar e o brunch de Ano Novo têm um valor de 350€ e 75€, por pessoa, respetivamente, com bebidas incluídas.