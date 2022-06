Ideia inglesa desenvolve-se em Portugal

A London School of Design and Marketing (LSDM) é uma escola 100 por cento digital, especializada em Marketing & Design, que atua globalmente, com alunos dos cinco continentes. Trata-se de um modelo de Ensino Superior onde os alunos podem aprender ao seu próprio ritmo e numa das três línguas disponíveis: inglês, português ou espanhol.

A escola foi fundada, em 2016, pela Talent, cujos fundadores estiveram na origem de projetos como o IPAM e tiveram ativos como o IADE ou a Restart, esta última ainda hoje no portefólio da empresa.

A LSDM confere títulos académicos de licenciatura e mestrado, tendo elevados níveis de satisfação (que se situam acima dos 90 por cento), fruto da qualidade dos conteúdos, apoio tutorial e flexibilidade do modelo de aprendizagem e de avaliação.

“Trata-se de um formato de futuro, que permite aproximar o ensino de qualidade de geografias mais afastadas, bem como conciliar a vida profissional e pessoal dos alunos com as exigências de uma formação académica com o rigor do modelo britânico”, refere Caetano Alves, administrador da Talent.

O sucesso deste novo conceito, acreditado em Londres, tem levado a um crescimento exponencial do número anual de alunos. Um conceito internacional, de gestão e conceptualização portuguesa e que se projeta como um dos caminhos futuros da educação a nível mundial.