Idanha-a-Velha participa em projeto de preservação da herança romana

A aldeia histórica de Idanha-a-Velha integra um projeto europeu que visa salvaguardar o valor da herança epigráfica romana, através da recriação e digitalização 3D e do desenvolvimento de um videojogo, foi anunciado. Idanha-a-Velha, no distrito de Castelo Branco, integra o projeto em parceria com Roma (Itália), Bordéus (França) e Pamplona (Espanha).

A iniciativa candidatou-se ao programa Europa Criativa, por estas quatro localidades com património romano em comum, em particular com coleções epigráficas muito expressivas.

“O projeto visa salvaguardar e promover o valor da herança epigráfica romana, através do uso das novas tecnologias audiovisuais, da recriação e digitalização 3D e do desenvolvimento de um videojogo”, explica, em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova.

O arquivo epigráfico de Idanha-a-Velha, uma das maiores coleções de epigrafia romana da Península Ibérica, entra nesta parceria com outros sítios arqueológicos e museus como Los Bañales e Santa Criz de Eslava (Espanha), Museu da Romanidade de Nîmes e Museu de Bordéus (França), e o Museu Nacional Romano (Itália).

“O projeto vai ser concebido como uma jornada do extremo oeste do Império Romano (Lusitânia) até à capital (Roma), ilustrando nos materiais produzidos os aspetos mais apelativos e pedagógicos dessa jornada, e aproximando-os do público menos acostumado a ler e interpretar inscrições romanas”, lê-se na nota.

Idanha-a-Velha, a antiga capital romana da ‘Civitas Igaeditanorum’, surge assim como exemplo da expansão deste povo por toda a Europa, sendo hoje um autêntico museu ao ar livre.

