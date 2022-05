“Ice Merchants”: filme português de Cannes para Guadalajara

Depois da recente seleção em Cannes, o novo filme do jovem realizador João Gonzalez vai estar em competição naquele que é considerado por muitos o maior festival da América Latina.

A curta-metragem de animação “Ice Merchants”, de João Gonzalez, integra a selecção do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, a decorrer entre 10 e 18 de junho. O filme é um dos 15 nomeados ao prémio internacional Rigo Mora (criado por Guillermo del Toro), categoria do festival mexicano elegível para qualificação nos Oscar Academy Awards.

Esta seleção acompanha a já anunciada estreia mundial de “Ice Merchants” no Festival de Cannes, durante a Semaine de La Critique do presitigiado festival francês, que arranca já no dia 17 de maio. Depois dos premiados “Nestor” e “The Voyager”, “Ice Merchants” é o terceiro filme de João Gonzalez e o primeiro como realizador profissional, contando com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Co-produção portuguesa, inglesa e francesa, o filme foi produzido por Bruno Caetano na Cola – Coletivo Audiovisual, em co-produção com Michaël Proença da Wild Stream, em França, e com a Royal College of Art no Reino Unido. Conta com distribuição pela Agência da Curta Metragem.

João Gonzalez, nascido no Porto em 1996, é realizador, animador, ilustrador e músico, com formação clássica em piano. Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, fez mestrado na Royal College Art, em Londres, depois de terminar a licenciatura na ESMAD, no Porto. Nessas instituições realizou 2 filmes, “Nestor” e “The Voyager”, que juntos receberam mais de 20 prémios Nacionais e Internacionais, assim como mais de 130 seleções oficiais em festivais de cinema espalhados pelo mundo, marcando presença em festivais qualificantes a Oscar e a BAFTA.

