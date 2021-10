ICC demonstra na Alemanha evolução do seu calçado ao longo de 35 anos

A ICC-Indústrias e Comércio de Calçado, SA – que assinala 35 anos de atividade no quadro de um projeto empresarial e família que remonta a 1872 – participa pela 16.ª vez consecutiva na A+A, a maior feira mundial do setor dos equipamentos de proteção individual, que se realiza em Düsseldorf, na Alemanha, de 26 a 29 de outubro, procurando revelar como evoluiu do engenho para a engenharia de calçado.

Longe vão os tempos das formas em madeira para sapatos, construídas num engenho de água que a família de Teófilo Leite, presidente do conselho de administração da ICC ainda detém em Felgueiras, ou do sapato cozido à mão. A produção tradicional das origens deu lugar à podologia, à biomedicina e à biomecânica.

“O conhecimento empírico do pé que permitia produzir formas de madeira foi substituído pela biomecânica digital que favorece a produção de calçado profissional capaz de beneficiar a saúde do pé, mas também de o proteger dos riscos associados aos diferentes ambientes de trabalho”, explica Teófilo Leite, presidente do conselho de administração da ICC, que criou o SPODOS – Foot Science Center, para auxiliar nessa tarefa de conferir maior cientificidade à produção de calçado profissional.

Neste contexto, e para celebrar os seus 35 anos, a ICC apresenta na A+A diversos projetos disruptivos, para o domínio do calçado profissional, que a sua marca Lavoro está a desenvolver com diversos parceiros empresariais e académicos.

