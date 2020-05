Iam a pé a Fátima há 47 anos mas desta vez ficam em casa

Um grupo de peregrinos que há 47 anos consecutivos se deslocava a pé a Fátima, a partir de Paredes, no distrito do Porto, para as celebrações do 13 de maio, cancelou a atividade devido à codiv-19.

“Embora muitas das pessoas do grupo já estivessem à espera deste desfecho, foi muito difícil informá-las. Algumas, muitas até, têm a promessa de irem todos os anos a pé a Fátima e este ano não vão poder cumprir”, disse hoje António Pinto, presidente da Obra de Caridade ao Doente ao Paralítico (OCDP) de Paredes, que pertence à organização.

Falando de “um sabor amargo e muita tristeza”, contou à Lusa que se previa para este ano, na 48.ª peregrinação do grupo, a participação de 420 pessoas, de vários concelhos do norte de Portugal.

Toda a logística estava preparada, com pavilhões alugados e a ideia era ter partido, na quarta-feira. Contudo, explicou, com as restrições impostas pela pandemia, que dificultavam a deslocação até ao Santuário de Fátima, foi impossível evitar o cancelamento da atividade.

A organização desta peregrinação impõe um limite de 420 participantes. Este ano, contou, havia uma lista de espera de 60 pessoas, para o caso de haver desistências.

A ida a pé a Fátima envolve cerca de 90 voluntários, entre pessoas singulares e instituições de apoio aos peregrinos.

A organização, admitiu António Pinto, ainda equacionou adiar a peregrinação para outubro, mas essa hipótese também foi abandonada.

“Iremos em 2021, com a mesma fé e convicção”, prometeu.