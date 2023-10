IA ajuda mas “é impossível substituir os humanos” na indústria da limpeza

José Correia, o presidente da Bee-Clean Building Maintenance, uma das maiores empresas de limpeza no Canadá, posa para a fotografia em Winnipeg, capital da província de Manitoba, Canadá, 25 de outubro de 2023. A empresa canadiana nos últimos anos tem apostado na AI e nas novas tecnologias, tendo ferramentas a serem desenvolvidas, criadas pelo seu departamento de Tecnologia de Informação, que serão integradas na aplicação Bee Hive (colmeia em português). (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023). SÉRGIO MOURATO/LUSA © Lusa

O empresário luso-canadiano José Correia considerou que a Inteligência Artificial (IA) vai ajudar na falta de mão-de-obra, mas defendeu que “é impossível substituir os humanos na indústria de limpeza”.

“Como a falta de pessoal tem piorado nestes últimos anos, os robots (de limpeza) ajudam a fazer os trabalhos mais pesados, mais continuados, para que as pessoas se possam dedicar mais aos trabalhos ligeiros”, referiu o empresário, de 71 anos, natural de Albufeira (Algarve).

No entanto, José Correia, presidente e CEO da Bee-Clean Building Maintenance, uma das maiores empresas de limpeza no Canadá, realçou que os robots automáticos de limpeza e aspiradores “não conseguem fazer todo o trabalho”.

“É impossível fazer tudo com os robots, eles apenas vão ajudar e fazer aqueles trabalhos que são mais cansativos. Desta forma permite ajudar os ambos os lados”, acrescentou o empresário, no Canadá desde 1967.

A empresa canadiana tem apostado nos últimos anos na AI e nas novas tecnologias, tendo ferramentas a serem desenvolvidas, criadas pelo seu departamento de Tecnologia de Informação, que serão integradas na aplicação Bee Hive (colmeia, em português).

“Nestes últimos três anos temos apostado bastante em robots e na nova tecnologia. Temos várias aplicações, incluindo a serem desenvolvidas, algumas criadas por nós, as quais são integradas numa plataforma denominada por Bee Hive. Desta forma, há uma comunicação entre as várias aplicações, onde será documentada toda a informação”, explicou.

Nesse sentido, a ferramenta vai permitir um controlo na qualidade e no trabalho realizado pela companhia, ficando disponível em nove idiomas, permitindo aos funcionários um trabalho “mais rápido e eficaz”.

A empresa já investiu cerca quatro milhões de dólares canadianos (2,7 milhões de euros) na modernização, incluindo a aquisição de cerca de 70 robots aspiradores e de limpeza.

A Bee-Clean Building Maintenance opera em edifícios privados e governamentais, aeroportos, hospitais, bases militares, esquadras da polícia, entre outros locais, limpando cerca de 40 milhões de metros quadrados por dia.

José Correia foi reconhecido em 1998 com o Prémio Empreendedor do Ano pela Ernst e Young, em 2003 como Empreendedor do Ano pela BOMA, na região das Pradarias e, em 2015, foi incluído no Passeio da Fama de Luso-Canadianos em Toronto.

De acordo com o recenseamento de 2021, a comunidade portuguesa no Canadá é constituída por 448.305 pessoas, que declararam ser de origem étnica portuguesa, sendo que 240.680 disseram que tinham como língua materna a portuguesa.

Existiam 166.651 portugueses inscritos na rede consular no Canadá em 2022.

Em Winnipeg, capital da província de Manitoba, residem cerca de 20 mil portugueses e lusodescendentes.