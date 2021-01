Hyundai negoceia com a Apple e ações disparam

As ações do fabricante de automóveis sul-coreano Hyundai dispararam, esta sexta-feira, face às notícias de que estava a negociar com a Apple uma parceria na produção de veículos elétricos autónomos. Mas o anúncio já sofreu um revés.

As ações da Hyundai Motor dispararam 19,4 por cento em Seul e as da sua afiliada Kia também subiram 8,4 por cento, depois da estação por cabo “Korea Economic TV” dizer que a fabricante do iPhone tinha abordado a empresa sul-coreana para discutir uma possível parceria no fabrico de carros elétricos e de baterias para a Apple.

A Hyundai inicialmente disse que estava num “estágio inicial” de negociações com a Apple, mas horas depois recuou e disse que estava em conversações com uma série de potenciais parceiros, sem nomear a Apple.

Leia mais em Jornal de Notícias.