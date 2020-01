Hugo Vieira regressa ao futebol português

O avançado Hugo Vieira assinou pelo Gil Vicente, que representará pela terceira vez na carreira, quatro dias após rescindir com os turcos do Sivasspor, anunciou o nono classificado da I Liga de futebol.

Sem divulgar detalhes, os minhotos assinalaram nas redes sociais o regresso do dianteiro, de 31 anos, que tinha abandonado o futebol português em 2014, depois de 32 golos em 102 encontros pelo Gil Vicente, entre 2009 e 2012 e nas épocas 2012/13 e 2013/14.

Daí para cá, Hugo Vieira experimentou vários campeonatos estrangeiros ao serviço dos russos do Torpedo, dos sérvios do Estrela Vermelha, dos japoneses do Yokohama Marinos e dos turcos do Sivasspor, num currículo que anteriormente tinha somado passagens pela equipa B dos franceses do Bordéus e pelos espanhóis do Sporting Gijon.

Natural de Barcelos, onde se sagrou campeão da II Liga em 2010/11, o avançado pertenceu aos quadros de Estoril, Benfica e Sporting de Braga, mas nunca se estreou pelas ‘águias’, que acabaram por cedê-lo ao Gil Vicente, tal como os ‘arsenalistas’.

Hugo Vieira é o segundo reforço confirmado pelos minhotos na reabertura de mercado, a par do extremo Rúben Ribeiro, que também regressou ao Minho após meio ano sem atividade e uma curta passagem pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Após 17 jornadas, o Gil Vicente segue no nono lugar do campeonato, com os mesmos 22 pontos do Boavista, oito acima da zona de despromoção.