Hugo Firmino foi o melhor na Arménia

O avançado português foi nomeado melhor jogador da época passada no campeonato arménio. Tem 33 anos está no leste europeu desde o ano passado.

Hugo Firmino recebeu o prémio de melhor jogador do principal campeonato da Arménia. A Bola retém que o jogador marcou 18 golos em 32 jogos pelo FC Pyunik Yerevan, clube campeão. Foi entretanto transferido para o FC Ararat-Armenia, vice-campeão no mesmo país.

O atleta português já teve outras experiências no estrangeiro. Para além do país onde hoje atua, passou pela Roménia, Chipre e Angola. Em Portugal, jogou no Estoril-Praia, no União da Madeira, no Torreense, no Gil Vicente ou no Cova da Piedade.

