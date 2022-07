Hugo: de Lisboa para a Suíça ao som de música romântica

Alfacinha de gema, Hugo, nasceu no bairro de Marvila em Lisboa. As suas raízes encontram-se nos bairros típicos, onde cedo se revelaram os seus instintos musicais.

Com apenas três anos de idade é presenteado com o seu primeiro piano onde começa a tocar os primeiros acordes e a trautear as primeiras melodias. Já na escola, Hugo participava em todas as atividades onde a música estivesse presente, de uma forma ativa, demonstrando uma forte apetência.

Emigra aos 14 anos para a Suíça na companhia da mãe, mas o bichinho da música, que sempre o acompanhou, leva-o a ser uma presença constante na animação musical dos bailes das comunidades portuguesas na Suíça.

Romântico de alma e coração, começa a escrever letras de músicas que ficam guardadas numa gaveta, mas com o sonho de um dia gravá-las e editar um CD.

Da vontade nasce a realização do seu sonho, quando em 2017 entra em contacto com Ricardo Landum. O desejo tornou-se realidade e deste encontro nasceu uma parceria musical que resulta na edição do álbum “Sentimento”.

Um percurso musical que se desenrola por sonhos e desejos que se tornam realidade em histórias fictícias, mas, que sempre encontram contacto em algum momento da vida de todos nós. Profundamente romântico, com melodias envolventes e sonoridades orgânicas longe das tradicionais “caixas de música e ritmos”, “Sentimento” é o álbum de estreia de Hugo que deve escutar. “Será”, “Se me deixares eu morro”, “Remédio de amor”, “Ouvi dizer” ou “Fica” são apenas algumas das 10 canções apaixonadas e apaixonantes, criadoras de ambientes românticos e reveladoras das capacidades interpretativas de Hugo, que convidamos a conhecer.