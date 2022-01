Hugo Casaca: fenómeno do TikTok que promete alcançar a rádio

“Let Me Love You” é o tema que volta a lançar Hugo Casaca no mundo da música depois de um interregno de dois anos para reorganização e maturação da sua carreira. Single e videoclip já se encontram disponíveis nas plataformas digitais.

Com uma performance vocal de maior qualidade e rigor, esta é uma nova versão do hit que fez a carreira do cantor norte americano, Mario, e que promete atrair os ouvidos dos fãs de R&B de longa data, bem como amantes do pop.

Para quem já adorava o original deste tema, esta interpretação do cantor português não desiludirá. Já para a nova geração, que não conhece este clássico, “ Let Me Love You”, por Hugo Casaca ft. Gabe, irá, certamente, surpreender e ficar no ouvido.

Esta não é a primeira cover que Hugo Casaca apresenta. Aliás, muitos o conhecerão do Tik Tok, onde, em menos de um ano, atingiu um milhão de visualizações ao partilhar os seus vídeos de versões de várias músicas, bastante ouvidas no momento, como o caso de “Inesquecível” da Giulia Be e Luan Santana.

“Let Me Love You” está já disponível em todas as plataformas digitais.