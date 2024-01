Houve taça em França: Toulouse cai frente ao Rouen

O Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa de futebol, foi afastado nos 16 avos de final da Taça de França em futebol, que conquistou em 2022/23, no desempate por penáltis pelo Rouen, da terceira divisão.

Ante um adversário que falhou um penálti durante o tempo regulamentar, o Toulouse esteve em desvantagem, mas ainda conseguiu a igualdade 3-3 aos 90+2 minutos.

No desempate, cederia por 12-11, o primeiro penálti falhado por qualquer das equipas na decisão aos 11 metros, uma longa maratona que terminou com a falha de Suazo.

No play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o Benfica joga em casa em 15 de fevereiro e desloca-se a França uma semana depois (em 22 de fevereiro).

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, qualificou-se após magro triunfo, por 1-0, em casa do Racing CFF, da quarta divisão, com o tento de Haraldsson, aos 33 minutos, a revelar-se decisivo.

O Reims foi a outra equipa da primeira divisão afastada, ante o Sochaux: depois de se adiantar no marcador, o Reims permitiu a reviravolta, mas ainda empatou 2-2, levando o jogo ao desempate por penáltis, nos quais perdeu por 5-4.

O Le Havre apurou-se com 1-0 na visita ao Chateauroux, do terceiro escalão, enquanto, em duelo entre equipas da primeira divisão, o Estrasburgo foi ganhar por 3-1 ao recinto do Clermont.

No derradeiro desafio, o Marselha, de Vitinha, esteve na frente em Rennes, mas permitiu o empate 1-1 aos anfitriões, que antes já tinham falhado um penálti.

No desempate nos castigos máximos, o capitão Samuel Gigot foi o primeiro a falhar, atirando à trave, permitindo ao Rennes impor-se, por 9-8, seguindo assim em prova.