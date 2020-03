Vamos lá a ver se tenho tempo para acabar este texto hoje porque daqui a uns minutos, tenho uma festa com muita cerveja e amigos no Houseparty.

Hoje e como a Bela está dispensada de vir cá a casa e andei a limpar o chão, fiz as camas, a lavar roupa e descobri que a máquina de lavar roupa, desata a tocar música assim que acaba de trabalhar. No inicio pensei que tinha mudado o toque do telemóvel…

Ando a ficar preocupado com o “índice camisa” e estou mais à vontade com o “índice cueca”. São índice que falei hoje pela primeira vez na vida com a Ana e que aplico esses índices desde há uns anos valente.

O “Índice Camisa “está relacionado com o número total de camisas que possuo com o número de camisas que estão para lavar, passar e a secar. O “Índice Cueca” significa o mesmo mas com cuecas. Estão ambas no nível 50%, ou seja, tenho tenho metade das cuecas e das camisas para lavar, ou a secar ou para passar!

No entanto, tenho mais cuecas que camisas. E a vantagem das cuecas e meias, é que não precisam de serem passadas, enquanto que com as camisas, estou à espera que o meu amigo Tino Marques cá venha beber uma cerveja a casa enquanto faz habilidades com o ferro vertical.

A Bela sabe bem quem manda cá que em casa e se tem alguma roupa para passar, prefere que a patroa se mostre satisfeita. Eu sou apenas um gajo simpático que habita cá em casa e não me queixo muito.

Hoje fui às compras e é muito complicado estar a aviar compras de clientes. Essas pessoas correm risco e não custa nada dizer quando somos atendidos “obrigado um estarem estarem aqui”. Seja nas bombas, no supermercado, na farmácia, na tabacaria, Eles vão sorrir e merecem o nosso aplauso.

Agora vou finalizar por aqui porque tenho que ir para a HouseParty.