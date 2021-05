Hotelaria algarvia otimista para este verão

O vice-presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) mostrou-se hoje convicto numa recuperação do turismo neste verão com a entrada de Portugal na lista verde de vários países e a presumível não abertura de mercados concorrentes.

“Não esquecendo o que já se perdeu até agora, sem dúvida que há uma perspetiva muito otimista nesta altura, com uma recuperação de 35 a 50% em agosto, por comparação com o ano passado, mas sem chegar a níveis de 2019”, disse à Lusa Daniel Alexandre do Adro.

Para o hoteleiro, a abertura das ligações com o Reino Unido, principal mercado do Algarve, são “excelentes notícias” reforçada pela “não abertura de mercados concorrentes”, como Espanha – incluindo as ilhas Baleares e Canárias -, Grécia, Turquia e Itália, o que coloca o país numa “posição extraordinária”.

“Neste momento, partimos à frente. Estamos bem posicionados para ter um excelente verão, no contexto atual e da nossa parte vamos fazer tudo por isso, para que o cliente seja bem recebido, com cumprimento da normas e a realização de testes nos hotéis para transmitir segurança, conforto e preparação ao turista”, referiu.

Daniel Alexandre do Adro revelou já ter havido um “acréscimo significativo de reservas”, mas apontou que o grande foco dos turistas continua a ser “no curto prazo”, revelando “a satisfação das pessoas de poderem fazer férias” e quererem fazê-las “já”.

O facto de vários países estarem a equacionar colocar Portugal na “zona verde” para o turismo poderá representar “um balão de oxigénio” para a região nos “típicos meses de férias dos europeus”, apontou.

As interrupções escolares britânicas, a acontecer no “final de maio, princípio de junho”, são para o dirigente uma “notícia muito boa” para o Algarve, numa demonstração de que se “concentraram em fazer férias em família e agora”.

Aquele responsável sublinhou que o setor está “interessado” em saber que efeito terá a visibilidade proporcionada ao destino Algarve neste momento, a médio e longo prazo, tendo em conta que a região aparece em destaque como destino para férias.

“Pela primeira vez, que me lembre, abrem-se as páginas dos principais operadores turísticos ingleses e o Algarve aparece como ‘o’ destino. Isto, aliado à abertura de rotas que não nos eram acessíveis anteriormente, porque havia outras prioridades de mercados, pode ter um efeito tanto no imediato, como a jusante, muito interessante”, realçou.

Como forma de “antecipação” das necessidades dos turistas, os hoteleiros estão a preparar parcerias com laboratórios para que os testes possam ser feitos nos hotéis dando “conforto e segurança ao cliente”, concluiu.