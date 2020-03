Hotel português faz furor em Nova Iorque

O primeiro hotel do Grupo Pestana em Nova Iorque já teve ocupação de 100% por vários dias, desde a abertura em fevereiro, e pretende recuperar os investimentos feitos em menos de dez anos, disse o administrador José Roquette.

O administrador com a pasta do Desenvolvimento do Grupo Pestana disse à Lusa, na segunda-feira, em Nova Iorque, que “com certeza”, a nova unidade hoteleira, de 95 quartos, vai entrar “dentro das metas” nos próximos seis meses, durante a época alta da cidade.

“As metas são recuperar os investimentos num período máximo de dez anos, idealmente sete ou oito”, declarou o administrador sobre o 100.º hotel Pestana, que representou um investimento de cerca de 30 milhões de euros.

O Pestana Park Avenue, localizado no coração de Manhattan, na 39th Street, foi inaugurado na segunda-feira, quase um mês depois de abrir, em 07 de fevereiro.

Roquette disse ainda que o hotel não sofreu com o surto do coronavírus, ao contrário de várias unidades na Europa, como Barcelona, Espanha, mas “sem dúvida vai ter um impacto”.

“A minha esperança é que, como o processo [o surto do coronavírus] começou no início do ano, vai provavelmente ter um ciclo e terminar antes da época alta do verão, talvez não venha a afetar tanto assim o ano turístico”, considerou o responsável.

Na visão do administrador, o hotel em Nova Iorque foi “um dos projetos mais difíceis” que o grupo já desenvolveu em 16 países na Europa, África e América, com “cronogramas exigentes, orçamentos complicados, licenças muito desafiantes e regras a mudar durante o jogo”.

José Roquette considerou que “é sempre um desafio grande abrir um hotel com grandes taxas de ocupação, porque há muitos equipamentos por testar e muita coisa tem de começar a funcionar de um dia para o outro”, mas a abertura em fevereiro “correu muito bem”.

O Pestana Park Avenue é o “segundo passo no sonho americano do Pestana”, depois da abertura em 2013 do hotel em Miami. Fica nas proximidades da estação Grand Central, os icónicos edifícios Empire State e Chrysler Building, Bryant Park e o edifício da Organização das Nações Unidas.

Em breve, os Estados Unidos vão ter mais dois hotéis Pestana: o Pestana CR7, também em Nova Iorque, e o Pestana Ironbound, em Newark, Nova Jérsia.

Na inauguração, o responsável anunciou que o grupo prepara a abertura de dez hotéis em várias localizações até ao próximo ano e outros dez nos três anos seguintes, demonstrando planos “bastante ambiciosos”.

O hotel boutique de Nova Iorque tem 95 quartos em 27 andares, promovendo materiais reutilizáveis e desperdício zero, até o sinal da porta para não perturbar é feito em cortiça.

O hotel teve a parceria de quatro marcas portuguesas para a criação de “quartos de autor”: Bainha de Copas, Viúva Lamego, Castelbel e Cátia Castel-Branco, que criaram artigos e produtos únicos, só para o hotel.

A equipa de gestão do hotel é constituída por portugueses e estrangeiros que conhecem o mercado local de Nova Iorque, mas com ‘back office’ e parte financeira sediados em Portugal.

