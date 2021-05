Hotel INNSiDE Luxembourg abre dia 21 de maio

Pertencente ao grupo Meliá Hotels International, o hotel INNSiDE Luxembourg abre, conforme previsto, a 21 de maio de 2021.

No local, os preparativos estão a chegar ao fim e os funcionários já aguardam com expectativa o acolhimento do público, no estrito cumprimento das medidas sanitárias. Além disso, as equipas permanecem atentas ao andamento das restrições e ao relaxamento de restrições previstas para 15 de maio no Luxemburgo.

“A segurança dos hóspedes é de facto uma das nossas maiores preocupações”, explica Rogier Van Zanten, diretor-geral do hotel. As equipas têm demonstrado dinamismo e flexibilidade para oferecer aos hóspedes dos hotéis os serviços a que o Grupo está habituado ”.

Localizado na Cloche D’Or, no coração de um bairro em expansão que reflete a dinâmica do hotel – e a poucos passos do centro comercial com o mesmo nome – o INNSiDE Luxembourg vai ao encontro das necessidades de uma clientela cosmopolita e diversificada. A missão do INNSiDE é oferecer experiências únicas que combinem harmoniosamente a vida profissional e pessoal, valorizando a cultura e os produtos locais.

INNSiDE é um conjunto de hotéis com um estilo de vida equilibrado entre trabalho, lazer e bem-estar. Enriquecemos a experiência diária dos nossos clientes, sejam quais forem as suas particularidades: empresários, veraneantes, noctívagos …

O INNSiDE oferece aos hóspedes todo o essencial da vida diária, bem como extras para tornar a sua estadia única. Espaços de reunião criativos inspiradores, salões abertos e áreas de fitness fazem os hóspedes se sentirem em casa.

O desenvolvimento sustentável está presente nos menores detalhes: materiais garantidos sem plástico, cosméticos orgânicos … O INNSiDE celebra a cultura em cada uma das cidades onde um de seus hotéis se estabelece com um calendário de eventos locais, guias práticos da cidade. Mas também destacando o trabalho de um artista local nas paredes do hotel e através dos uniformes da equipa.