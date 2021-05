Hotéis Montebelo querem dar-lhe as melhores férias de verão

A cadeia hoteleira Montebelo Hotels & Resorts antecipa o verão e lança os seus Programas Especiais Férias de Verão 2021 oferecendo até 175 euros em crédito em consumo de bebidas e refeições, para serem usufruídos durante a estadia. Com opções de três, cinco, sete ou 14 noites, os programas incluem alojamento e pequeno-almoço diário, sendo que o valor de oferta em crédito varia consoante o programa e hotel escolhido: quantas mais noites, maior será o valor do crédito oferecido.

Os Programas Especiais Férias Verão 2021 dos Montebelo Hotels & Resorts, ideais para todos os que procuram umas férias memoráveis na Região Centro, são válidos em quatro hotéis com quatro atmosferas diferentes.

Enquadrado na paisagem natural da albufeira da Barragem da Aguieira (Mortágua), o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa propõe programas de estadia até 14 noites, oferecendo até 175 euros em crédito para usufruir no Restaurante e Bar do resort. Os programas começam nas três noites, a partir de 149 euros por noite. Na opção de 14 noites, o preço é a partir de 135 euros por noite.

Situado no Lugar da Vista Alegre e aliado ao património universal de uma das mais conceituadas marcas de porcelanas a nível internacional, o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel junta o melhor conforto a uma estadia recheada de história, com programas de três noites a partir de 134 euros por noite, ou de sete noites a partir de 123 euros por noite. A oferta de crédito neste hotel chega aos 100 euros.

Em Viseu, o Montebelo Viseu Congress Hotel, unidade de referência na cidade, apresenta programas de três noites a partir de 99 euros por noite ou sete noites desde 95 euros, por noite, em ambos os programas o hóspede terá uma oferta de um crédito até 100 euros.

Com todos os quartos e espaços comuns recentemente renovados, o Montebelo Príncipe Perfeito Viseu Garden Hotel é a mais recente inclusão nos programas de verão da marca, contando, a partir de julho, com a nova piscina nos seus jardins. Neste hotel, os programas de três noites começam nos 80 euros por noite, ou programa de sete noites, desde 76 euros por noite, com um crédito até 75 euros.

Os Montebelo Hotels & Resorts pretendem, desta forma, continuar a contribuir para a (re)descoberta do melhor que a Região Centro de Portugal tem para oferecer, permitindo descansar, descomprimir e desfrutar de estadias únicas.