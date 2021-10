Hotéis Intercontinental fazem doação de bens alimentares

Doação de refeições, recolhas de bens alimentares, vestuário e material escolar e vendas de garagem foram algumas das ações promovidas pelos hotéis do grupo IHG, no âmbito da ação “Giving for Good”.

Hospitalidade e solidariedade são duas premissas já conhecidas da InterContinental Hotels Group e, em Portugal, os hotéis têm vindo a desenvolver, constantemente, diversas ações de responsabilidade social e ambiental.

Desta vez, no âmbito da campanha “Giving for Good”, o InterContinental Lisbon confecionou, preparou e entregou cerca de 200 refeições para a Re-Food do núcleo de São Sebastião. Algo que já acontece há algum tempo, uma vez que o hotel promove este iniciativa todos os meses, de modo a combater o desperdício alimentar e a apoiar inúmeras famílias.

Além disso, a pensar na educação e em parceria com as Aldeias SOS Portugal, a unidade hoteleira organizou uma mega Garage Sale, com o apoio dos seus colaboradores, que separaram diversos itens que já não usavam, mas que estavam em boas condições para serem vendidos. Esta iniciativa permitiu apoiar a educação de dois jovens, alocando os montantes angariados a um Curso Profissional e uma Propina Anual de Universidade Pública.

A marcar esta campanha estiveram também as recolhas solidárias, onde o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas conseguiu angariar e doar roupas, material escolar e brinquedos aos jovens das Aldeias de Crianças SOS. Já o InterContinental Lisbon, com o apoio do InterContinental Cascais-Estoril e de alguns parceiros e fornecedores, entregou diversos produtos e bens essenciais ao Banco do Bebé e à Ajuda de Berço.

O Crowne Plaza Porto também fez parte desta campanha, com a doação de roupas e brinquedos ao Centro de Acolhimento Temporário de Crianças do Campolindo e de bens essenciais aos sem-abrigo, além da sessão de ioga organizada, cujas receitas reverteram para o Cantinho do Tareco.

“É gratificante ver que as iniciativas que promovemos conseguem ser bastante benéficas para estas associações, especialmente durante e após a crise pandémica. É um orgulho enorme poder contar com o carinho e com o espírito solidário dos nossos colaboradores, parceiros e fornecedores, que também fizeram questão de levar estas campanhas às suas empresas, impactando de forma única o nosso compromisso no leque da Responsabilidade Social e Apoio às Comunidades Locais”, refere Maarten P. Drenth, Area General Manager da IHG em Portugal.

Desde o início da pandemia que os hotéis do grupo IHG têm vindo a ter um papel importante junto de algumas associações, que são cada vez mais procuradas e precisam de todo o apoio possível, e a campanha “Giving for Good” foi pensada para reforçar a importância da solidariedade e sensibilizar todos os colaboradores, clientes e parceiros do grupo hoteleiro neste sentido.